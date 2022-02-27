82-летнего водителя, задавившего в Полоцке пенсионера, приговорили к «домашней химии»

Іван Дзедушкін • 27/2/22 20:41 • Здарэнні

Завершился суд над 82-летним водителем насмерть сбившим в Полоцке 71-летнего пешехода.



ДТП произошло 18 ноября прошлого года: около 19:00 на улице Петруся Бровки в районе дома №116 престарелый водитель легкового автомобиля «Mitsubishi Colt» совершил наезд пенсионера, переходившего улицу.

В результате наезда пешеход получил тяжелые травмы, от которых умер на месте аварии. Позже водитель заплатил дочери погибшего 10 000 рублей компенсации морального вреда.

На суде престарелый мужчина полностью признал свою вину. На основании части 2 статьи 317 УК суд приговорил его ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.