Витеблянин гулял с девушкой в кафе и не рассчитался, теперь должен владельцу почти 500 рублей

Іван Дзедушкін • 02/3/22 15:48 • Здарэнні

В суде Первомайского района Витебска рассматривали иск к посетителям кафе, которые не рассчитались за застолье. Каков вердикт?



Вечером 10 ноября прошлого года в одном из кафе на проспекте Строителей витеблянин отдыхал со своей знакомой. Пара сделала заказ на 169 рублей, но после ужина не рассчиталась з еду и алкоголь.

Владельцы кафе подали в суд иск, в котором просили взыскать с мужчины 155 рублей, а с женщины — 14 рублей.

Это дело было рассмотрено 10 февраля. Суд Первомайского района решил удовлетворить исковые требования истца. С ответчика должны взыскать в счет возмещения имущественного вреда 155 рублей, в счет возврата уплаченной государственной пошлины 53 рубля 20 копеек, в счет возмещения расходов по оплате помощи представителя в суде 275 рублей 16 копеек, всего получается 483 рубля 36 копеек. С ответчицы, в свою очередь, взыщут в счет возмещения имущественного вреда 14 рублей, в счет возврата уплаченной государственной пошлины 4 рубля 80 копеек, в счет возмещения расходов по оплате помощи представителя 24 рубля 84 копейки, а всего — 43 рубля 64 копейки.