Витебский райисполком удвоил вознаграждение занесенным на районную доску почета

• 05/3/22 15:33 • Палітыка

Люди, занесенные на доску почета Витебского района, будут получать денежное вознаграждение вдвое больше прежнего.
Как выглядит доска почета в центре Витебска за 67 тысяч долларов. Фото Игоря Матвеева

Соответствующее решение было принято Витебским районным исполнительным комитетом 2 марта. Согласно документу, в «Положения о доске Почета Витебского района», утвержденном в 2017 году, сумму вознаграждения заменят с 5 базовых величин на 10.

Таким образом, теперь работники организаций Витебского района, занесенные на доску должны получать 320 рублей, а не 160, как прежде.

Витебский райисполком удвоил вознаграждение занесенным на районную доску почета

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