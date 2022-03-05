Витебский райисполком удвоил вознаграждение занесенным на районную доску почета

Сяржук Серабро • 05/3/22 15:33 • Палітыка

Люди, занесенные на доску почета Витебского района, будут получать денежное вознаграждение вдвое больше прежнего.



Соответствующее решение было принято Витебским районным исполнительным комитетом 2 марта. Согласно документу, в «Положения о доске Почета Витебского района», утвержденном в 2017 году, сумму вознаграждения заменят с 5 базовых величин на 10.

Таким образом, теперь работники организаций Витебского района, занесенные на доску должны получать 320 рублей, а не 160, как прежде.