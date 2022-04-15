Более 400 голов КРС пало в Оршанском районе за прошлый год, прокуратура обнаружила вопиющие факты

Ігар Арцюх • 15/4/22 14:19 • Эканоміка

Фермы с обвалившимися стенами и дырами в крыше были обнаружены прокуратурой во время проверки мер по развитию агропромышленного комплекса в Оршанском районе.



Так, на молочно-товарной ферме одного из открытых акционерных обществ Оршанщины не были отремонтированы крыша, двери и стены помещения. В другом коровнике тогоже общества в крыше имелось отверстие, отсутствовала часть стены.

Отсутствие нормального микроклимата в животноводческих помещениях и несоблюдение технологических требований при кормлении молодняка КРС в одном из унитарных повлекли значительный падеж животных — в 2021 году по данным прокуратуры, в это сельхозорганизации пало 201 животное, что составляет 48,9% от всего падежа в районе.

Прокуратура Оршанского района внесла председателю Оршанского райисполкома представление – по результатам рассмотрения акта надзора приняты меры к устранению нарушений в агропромышленном комплексе района, а также способствовавших им причин и условий, виновные привлечены к ответственности.