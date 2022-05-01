Почти три десятка телят погибли в Лепельском районе при пожаре на ферме

Зоя Машэка • 01/5/22 10:05 • Здарэнні

Вечером 30 апреля произошел пожар на ферме в агрогородке Большой Полсвиж Лепельского района, погибли содержавшиеся там телята.



В 17:52 загорелась деревянная пристройка к зданию фермы, в этом сооружении содержались телята в возрасте до двух месяцев.

Прибывшие на пожар спасатели смогли эвакуировать из здания фермы 15 голов крупнорогатого скота, а из горящей пристройки удалось вывести только 2 телят, сообщается пресс-службой МЧС.

В результате пожара погибли 29 телят, в здании была уничтожена кровля и повреждены стены. Причина пожара устанавливается.