Во время выпускных в Витебске не будут продавать спиртное

Сяржук Серабро • 13/5/22 13:48 • Здароўе

В Витебске во время выпускных вечеров ограничат продажу алкоголя. Узнали, кода введут запрет.



Решение об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории областного центра 22 апреля принял городской исполнительный комитет.

Согласно этому решению, 10 июня, в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования, в городе будут ограничена продажа алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов).

Это ограничение будет действовать с 15:00 до 24:00. При этом оно не будет касаться розничной торговли на объектах общественного питания в розлив.