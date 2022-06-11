Чтобы остановить джип в Орше силовики открыли стрельбу

Іван Дзедушкін • 11/6/22 14:33 • Здарэнні

Пьяного бесправника на внедорожнике в Орше задерживали со стрельбой.



11 июня около девяти часов утра в Оршанское РУВД поступило сообщение о пьяном водителе за рулем автомобиля «Mitsubishi». Машина была замечена сотрудниками отдела Департамента охраны МВД.

К преследованию внедорожника подключились сотрудники ГАИ. Мужчина, не подчиняясь требованиям об остановке, неоднократно создавал аварийные ситуации на дороге.

Примерно через пять минут погони преследователи открыли огонь из табельного оружия. По видео видно, что это произошло еще в жилой зоне. За рулем остановленного автомобиля находился 32-летний житель Орши.

По результатам медицинского освидетельствования концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе оршанца составила более 1.3 промилле, сообщает областная ГАИ.