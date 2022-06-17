В Витебске на пешеходном переходе такси сбило ребенка на велосипеде
17 июня в Витебске в результате наезда автомобиля такси пострадал 11-летний школьник, катавшийся на велосипеде.
По предварительным данным, таксист на автомобиле «Renault Laguna» на регулируемом пешеходном переходе на проспекте Черняховского выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на юного велосипедиста.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил травмы и его пришлось доставить в медучреждение.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: