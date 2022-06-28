Из-за батареи электроскутера загорелся дом в Докшицком районе

ННВ • 28/6/22 14:44 • Здарэнні

Батарея электроскутера, оставленная на зарядке, вызвала пожар на даче в Докшицком районе.



Пожар произошел 21 июня в деревне Камайск. Хозяева дачного домика вечером поставили на зарядку батарею от скутера. Через несколько минут батарея стала испускать искры.

В результате пожара огнем в доме была повреждена стена в коридоре и, частично, мебель, об этом пишет газета «Родныя вытокі» со ссылкой на пожарного инспектора Андрея Мальченка.