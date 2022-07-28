В Витебске погиб байкер, влетевший под самосвал. Смотрите, что осталось от мотоцикла

ННВ • 28/7/22 19:10 • Здарэнні

28 июля в Витебске мотоциклист столкнулся с самосвалом. Мотоцикл разорвало на части, байкер погиб.



По предварительной информации ГАИ, сегодняшним днем на улице Воинов-Интернационалистов произошло столкновение грузового автомобиля «МАЗ» и мотоцикла «Honda».

В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летний водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и погиб на месте столкновения.

Судя по фото, у мотоцикла просто оторвало переднее колесо вместе с частью вилки.