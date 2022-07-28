В Витебске посадили тиктокера за антивоенный стишок, в котором нашли оскорбление Лукашенко

Сяржук Серабро • 28/7/22 14:24 • Палітыка

1 год 9 месяцев лишения свободы получил 62-летний житель деревни Вымно Витебского района Алексей Вечерний за декламацию стишка в «TikTok», ролик просмотрели 244 раза.



Согласно материалам дела, сельчанин 20 марта опубликовал в сервисе коротких видео произведенную им видеозапись, «содержащую выраженное в неприличной, сниженной и бранной форме публичное оскорбление Александра Лукашенко, негативно оценивающее последнего и содержащее ненормативную форму речевого выражения».

По ловам подсудимого, это стихотворение он написал после того, как с территории Беларуси были обстреляны украинские города. Затем он записал видеоролик с декламацией этого произведения и опубликовал его в соцсети.

Во время обыска в доме Вечернего силовики нашли тетрадь с рукописью стихотворения, а также смартфон с учетной записью «TikTok», в которой был опубликован оскорбительный ролик.

В результате Алексея Вечернего признали виновным в в публичном оскорблении президента Республики Беларусь, на основании части 1 статьи 368 УК 8 июля суд Витебского района приговорил его к 1 году и 9 месяцам лишения свободы.

Вечерний — этнический украинец, родившийся в Черкасском районе. По информации правозащитников он воспитывает 16-летнего сына. Алексей создал в Вымно агроэкоусадьбу, где растет более 100 слив и порядка 90 вишен. Он активный участник жизни агрогородка, самодеятельности и фестиваля национальных культур. Об Алексее Вечернем неоднократно писала районная газета «Жыццё Прыдзвіння».