Налетчик с ножом пытался ограбить магазин в Витебске

Іван Дзедушкін • 21/9/22 23:47 • Крымінал

На магазин на улице Карла Маркса в Витебске совершил нападение неизвестный с ножом.



Днем 20 сентября примерно в 15:00 часов в магазин, расположенный в доме №53 на улице Карла Маркса, зашел мужчина. Выхватив нож, он схватил одну из кассирш и стал требовать деньги.

После того, как сотрудница торгового объекта отказалась выполнить указания преступника, он приставил к её горлу нож и вновь повторил требование.

Однако, поскольку его угрозы не подействовали, налетчик был вынужден покинуть помещение магазина без добычи. Сейчас милиция Витебска активно разыскивает нападавшего, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.