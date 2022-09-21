Налетчик с ножом пытался ограбить магазин в Витебске
На магазин на улице Карла Маркса в Витебске совершил нападение неизвестный с ножом.
Днем 20 сентября примерно в 15:00 часов в магазин, расположенный в доме №53 на улице Карла Маркса, зашел мужчина. Выхватив нож, он схватил одну из кассирш и стал требовать деньги.
После того, как сотрудница торгового объекта отказалась выполнить указания преступника, он приставил к её горлу нож и вновь повторил требование.
Однако, поскольку его угрозы не подействовали, налетчик был вынужден покинуть помещение магазина без добычи. Сейчас милиция Витебска активно разыскивает нападавшего, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: