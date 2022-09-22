Рыцарский меч времен ВКЛ нашли в Двине во время подводной охоты

Барбара Церашкова • 22/9/22 19:56 • Культура

В Полоцке во время подводной охоты нашли прекрасно сохранившийся рыцарский меч времен Великого Княжества Литовского.



Уникальную археологическую находку посчастливилось сделать пожарному Александру Брилю. На глубине три метра на участке между мостом в районе Заполотья и деревни Чернещино спасатель искал сома, а обнаружил старинное оружие.

— Вытащил, сразу думал, что это новодел, но затем почитал. Оказалось, что оружие времён Средневековья, — поделился Александр Бриль.

Меч пожарный притащил на работу. А начальник Полоцкого РОЧС Сергей Аваднев передал его в музейное собрание Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.

– Находка очень интересная, раньше у нас таких не было. Это своеобразная печать времени. Общая длина меча 128 сантиметра, а вес — примерно 1,6 килограмма. В результате исследования химического состава меча установлено, что лезвие и гарда изготовлены из закалённой высокоуглеродистой стали, а навершие – из незакаленного железа. Материалом для изготовления инкрустации стала двухкомпонентная латунь без дополнительных примесей, — рассказал реставратор Александр Волков.

Сейчас проводится консервация и атрибуция будущего музейного экспоната, его еще предстоит как следует изучить, сообщается пресс-службой МЧС.