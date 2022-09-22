Жителям 6 деревень Лиозненского района запретили держать свиней, дали неделю, чтобы избавиться от хрюшек

ННВ • 22/9/22 22:33 • Эканоміка

Лиозненский райисполком принял решение, запрещающее содержание свиней в ряде деревень.





Согласно решению РИК №699 от 12 сентября «О запрете содержания свиней», вводится запрет на содержание свиней в агрогородках Пушки, деревнях Зуи, Старины, Поддубье, Заольша и Черницы.

Это связано с тем, что данные населенные пункты входят в радиус трёх километров от свиноводческого репродуктора на 5000 голов свиноматок, введенного в строй в этом месяце возле агрогородка Пушки коммунальным производственным унитарным предприятием «Витебский бекон».

– Каким образом избавиться от животных (прирезать или перевезти их в другое место, за пределы установленной санитарной буферной зоны) – решает хозяин. Обычный срок – неделя, однако, если людям нужно дополнительное время – как правило, идём навстречу. После окончания установленного срока будем принудительно изымать животных и утилизировать их. Надеемся, до таких мер не дойдёт, — объясняет заместитель главного ветеринарного врача Лиозненского района Евгений Холоньков газете «Сцяг перамогі».

Если хозяева не избавятся от своих хрюшек в указанный срок, их будут изымать и утилизировать.