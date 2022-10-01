В Орше сбили двух пешеходов

Іван Дзедушкін • 01/10/22 23:28 • Здарэнні

1 октября в Орше два пешехода пострадали в результате наезда автомобилей.



Вблизи дома №106 на улице Владимира Ленина 45-летний водитель «Volkswagen Passat» совершил наезд на 65-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пенсионерка получила травмы.

Второе ДТП произошло у дома №27 на улице Василия Молокова.

Там 28-летний водитель, управляя автомобилем «MERCEDES-BENZ», совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходному переходу. Этот пешеход также был травмирован и его пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.