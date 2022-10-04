Велосипедист попал под машину в Браславском районе

• 04/10/22 15:20 • Здарэнні

3 октября в Браславском районе велосипедист пострадал в результате наезда автомобилем.
Велосипедист попал под машину в Браславском районе. Фото ГАИ

Вечером на 40-м километре автодороги Р-27 «Браслав-Поставы-Мядель» 64-летний водитель «Mercedes Benz» совершил наезд на  39-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части.

В результате ДТП последний с полученными травмами был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

            
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