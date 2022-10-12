В Витебске сгорели три автобуса, еще один поврежден. Видео

ННВ • 12/10/22 10:42 • Здарэнні

Минувшей ночью серьезный пожар произошел в автобусном парке Витебска, уничтожено несколько единиц техники.



Пожарные получили сообщение о возгорании в автобусном парке на улице Терешковой в 3:07. В результате пожара огнем были полностью уничтожены три автобуса «МАЗ-105», еще один автобус получил повреждения.

Люди во время пожара не пострадали, сообщается пресс-службой МЧС. Сейчас устанавливается причина загорания.

«МАЗ-105» — это сочлененный автобус, который может перевозить сразу до 176 человек. Потеря трех таких машин — серьезный удар по пассажирским перевозкам Витебска.