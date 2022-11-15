Возле витебского вокзала будут ремонтировать покрытие площади, не будет работать одна из остановок

Сяржук Серабро • 15/11/22 21:03 • Падзеі

Одна из остановок на Привокзальной площади не будет работать из-за ремонта.



16, 17 и 18 ноября с 9:00 до 16:30 будут проводить ремонтные работы по восстановлению плиточного покрытия проезжей части на Привокзальной площади.

В это время платформа остановочного пункта «Вокзал», расположенная ближе к зданию железнодорожного вокзала, будет закрыта для движения всех видов транспорта.

Автобусы, троллейбусы и маршрутные будут делать остановки у остановочного пункта, расположенного ближе к улице Кирова, сообщается оператором перевозок.

https://www.youtube.com/watch?v=J_SGcyUvxgk

Регулярные проблемы с деградацией покрытия проезжей части на Привокзальной площади наблюдаются давно, в 2018 году о проблеме «ННВ» рассказывали водители. С появлением в городе троллейбусов с тяжелыми аккумуляторными батареями, проблема только усугубилась.