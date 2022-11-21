Школьный автобус сбил ребенка в Лиозно
21 ноября в Лиозно 9-летний мальчик попал под школьный автобус.
По информации ГАИ, утром 21 ноября на улице Марии Октябрьской 46-летний житель городского поселка, управлявший автобусом «ПАЗ», совершил наезд на школьника, пересекавшего проезжую часть вне зоны действия знака «Пешеходный переход».
Пострадавшего в результате наезда ребенка пришлось доставить в местную больницу. Получил ли мальчик серьезные травмы, Госавтоинспекция не уточняет.
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