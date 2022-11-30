В Витебске возбудили уголовное дело против преподавателя кружка — ученик получил травмы

Зоя Машэка • 30/11/22 15:28 • Адукацыя

В Витебске преподаватель кружка сказал шестикласснику перенести 20-литровую бутыль с водой, мальчик получил перелом позвонка.



По данным проверки, которую проводил СК, преподаватель робототехники ООО «Репетиторский Центр «100 баллов-Витебск» дал указание учащемуся шестого класса частного учреждения образования «Средняя школа «Апельсин», занимающемуся в центре, отнести канистру с водой, емкостью 20 литров, при этом положив бутыль на левое плечо школьника.

Мальчик из-за тяжести груза перекинул ее на согнутые в локтевых суставах руки, в результате чего, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у ребенка образовался закрытый компрессионно-клиновидный перелом тела 6-го грудного позвонка первой степени компрессии, относящийся к категории менее тяжких телесных повреждений.

После этого преподаватель не принял меры для оказания ему медицинской помощи, а отправил в класс на занятия.

Прокуратура Витебска после изучения материалов проверки Витебского городского отдела Следственного комитета квалифицировала действия работника центра по статье 155 УК — причинение по неосторожности менее тяжких телесных повреждений. Республики Беларусь.

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в Витебский городского отдел Следственного комитета, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.