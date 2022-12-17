В Витебске выпало еще 4 мм снега, а завтра будет мороз

• 17/12/22 22:20 • Экалогія

17 декабря в Витебске выпало еще 4 миллиметра осадков в виде снега.
Сильная метель в Витебске. Фото Сергея Серебро

Таким образом, с начала декабря в результате снегопадов в областном центре выпало 48 миллиметров осадков, что составляет 84% от месячной нормы.

Высота снежного покрова в городе утром составляла 31 сантиметр, к вечеру сугробы, безусловно, выросли еще больше.

Завтра, скорее всего, в Витебске обойдется без осадков, возможно, горожане даже смогут увидеть солнце. Зато заметно похолодает, к вечеру температура может опуститься до -13 °C.

            
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