В Витебске выпало еще 4 мм снега, а завтра будет мороз

Сяржук Серабро • 17/12/22 22:20 • Экалогія

17 декабря в Витебске выпало еще 4 миллиметра осадков в виде снега.



Таким образом, с начала декабря в результате снегопадов в областном центре выпало 48 миллиметров осадков, что составляет 84% от месячной нормы.

Высота снежного покрова в городе утром составляла 31 сантиметр, к вечеру сугробы, безусловно, выросли еще больше.

Завтра, скорее всего, в Витебске обойдется без осадков, возможно, горожане даже смогут увидеть солнце. Зато заметно похолодает, к вечеру температура может опуститься до -13 °C.