Столичный подросток грозил взорвать многоэтажку в Витебске

Іван Дзедушкін • 06/2/23 12:46 • Здарэнні

3 февраля 15-летний школьник из Минска позвонил в Витебск и сообщил, что одна из многоэтажек в городе заминирована скоро взорвется.



В милицию обратилась 52-летняя витеблянка, которая заявила, что на её на мобильный телефон позвонил неизвестный, сообщивший, что в здании, где женщина находится, заложена бомба.

Кроме того звонивший рассказал, что вскоре многоэтажка с многочисленными офисными помещениями взорвется, а потому всем находящимся здесь людям срочно необходимо спасаться.

На место выезжали саперы, однако, в ходе обследования предполагаемого места происшествия взрывоопасных предметов не нашли. Зато удалось установить личность «телефонного террориста». Им оказался 15-летний житель Фрунзенского района Минска.

Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об опасности в Беларуси наступает с 14 лет, а сами такие звонки попадают под статью 340 УК, санкции которой предполагают до 7 лет заключения.

В прошлом году фигурантами уголовных дел за заведомо ложные сообщения об опасности в Витебской области стали 29 человек, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.

Отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома