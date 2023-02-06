Столичный подросток грозил взорвать многоэтажку в Витебске
3 февраля 15-летний школьник из Минска позвонил в Витебск и сообщил, что одна из многоэтажек в городе заминирована скоро взорвется.
В милицию обратилась 52-летняя витеблянка, которая заявила, что на её на мобильный телефон позвонил неизвестный, сообщивший, что в здании, где женщина находится, заложена бомба.
Кроме того звонивший рассказал, что вскоре многоэтажка с многочисленными офисными помещениями взорвется, а потому всем находящимся здесь людям срочно необходимо спасаться.
На место выезжали саперы, однако, в ходе обследования предполагаемого места происшествия взрывоопасных предметов не нашли. Зато удалось установить личность «телефонного террориста». Им оказался 15-летний житель Фрунзенского района Минска.
Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об опасности в Беларуси наступает с 14 лет, а сами такие звонки попадают под статью 340 УК, санкции которой предполагают до 7 лет заключения.
В прошлом году фигурантами уголовных дел за заведомо ложные сообщения об опасности в Витебской области стали 29 человек, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.
Отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома
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