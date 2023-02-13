Витеблянка обокрала родного дедушку, стащив из банки 13500 долларов и 1400 евро

Іван Дзедушкін • 13/2/23 21:38 • Грамадства

Престарелый житель Витебска хранил 13500 долларов и 1400 евро в трехлитровой банке, на валюту покусилась его родная внучка. Уликой стало селфи девушки с банкой полной денег.



Пропажу крупной суммы денег дедушка обнаружил после того, как с его квартиры съехали внучка с супругом, жившие там с 2021 года. После этого внучка призналась, что деньги в несколько этапов взяла она. Когда витеблянка не вернула похищенные деньги, ее дедушка подал заявление в милицию о краже.

Девушка чистосердечно созналась в совершенном преступлении и описала обстоятельства его совершения. Кроме того в ее телефоне нашли фотографию, на которой похитительница запечатлела себя с банкой, полной долларов, у шкафа, где эта валюта хранилась.

На момент суда витеблянка полностью возместила дедушке причиненный ему ущерб. Несмотря на это, 11 января суд Октябрьского района признал ее виновной в краже, совершенной в крупном размере.

В результате девушку приговорили к 3 годам лишения свободы и штрафу в 1850 рублей. В колонии витеблянку не отправят — она получила отсрочку исполнения основного наказания на 2 года. За это время осужденная должна отработать 50 часов общественно полезных работ.

Кроме того, под арестом остаются ее легковой автомобиль, iPhone и другой телефон, а также наручные часы.