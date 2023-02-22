Б/у легковушку за 47,5 тыс. долларов собирается купить Витебский ликероводочный завод
Открытое акционерное общество «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» объявило тендер на приобретение бывшего в употреблении легкового автомобиля за 120 000 рублей.
Согласно техническому, задания машина должна быть не старше 2018 года выпуска и иметь пробег не более 300 000 километров. Закупаемая легковушка должна быть оснащена кузовом типа вагон, дизельным двигателем объемом не более 1950 кубических сантиметров и иметь семь мест, включая водительское. База авто не менее 3400 миллиметров, вес — не более 3100 килограммов.
Ориентировочная стоимость легкового автомобиля составляет 120 000 рублей, на покупку потратят собственные средства предприятия. Доставить легковушку заказчику должны до конца марта.
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