Б/у легковушку за 47,5 тыс. долларов собирается купить Витебский ликероводочный завод

Сяржук Серабро • 22/2/23 13:39 • Эканоміка

Открытое акционерное общество «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» объявило тендер на приобретение бывшего в употреблении легкового автомобиля за 120 000 рублей.



Согласно техническому, задания машина должна быть не старше 2018 года выпуска и иметь пробег не более 300 000 километров. Закупаемая легковушка должна быть оснащена кузовом типа вагон, дизельным двигателем объемом не более 1950 кубических сантиметров и иметь семь мест, включая водительское. База авто не менее 3400 миллиметров, вес — не более 3100 килограммов.

Ориентировочная стоимость легкового автомобиля составляет 120 000 рублей, на покупку потратят собственные средства предприятия. Доставить легковушку заказчику должны до конца марта.