Полочанин грозил взорвать самолет в Москве. Как его задерживали?

ННВ • 02/3/23 15:15 • Турызм

Опаздывавший на самолет житель Полоцка грозил взорвать воздушное судно в Москве, если время регистрации не продлят.



По версии силовиков, белорус не успевал в один из московских аэропортов до окончания регистрации на свой рейс в Минск. Он попытался по телефону продлить время регистрации, а после отказа пригрозил заминировать самолет и даже написал аналогичное сообщение на электронную почту авиакомпании.

Когда мужчине все же удалось вернуть на родину, в аэропорту Минска его уже ждали силовики. Задержанным оказался 40-летний житель Полоцка.

В отношении полочанина возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД.

Кроме того, с него собираются взыскать ущерб за задержку рейса и проведение проверки.