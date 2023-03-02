Полочанин грозил взорвать самолет в Москве. Как его задерживали?
Опаздывавший на самолет житель Полоцка грозил взорвать воздушное судно в Москве, если время регистрации не продлят.
По версии силовиков, белорус не успевал в один из московских аэропортов до окончания регистрации на свой рейс в Минск. Он попытался по телефону продлить время регистрации, а после отказа пригрозил заминировать самолет и даже написал аналогичное сообщение на электронную почту авиакомпании.
Когда мужчине все же удалось вернуть на родину, в аэропорту Минска его уже ждали силовики. Задержанным оказался 40-летний житель Полоцка.
В отношении полочанина возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД.
Кроме того, с него собираются взыскать ущерб за задержку рейса и проведение проверки.
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