Молодой парень разбил машину, удирая от ГАИ в Витебске, он был пьян и без прав

Іван Дзедушкін • 02/4/23 15:08 • Здарэнні

18-летний витеблянин разбил «Mercedes», удирая от патрульной машины ГАИ в областном центре.



Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 апреля. Примерно в 1:50 юный водитель, ехавший по Смоленской улице, не выполнил законные требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке и продолжил движение, увеличивая скорость и пытаясь скрыться.

Преследование длилось не менее полутора километров — до дома №27 на проспекте Победителей, в районе которого молодой человек не справился с управлением своим «Mercedes-Benz», выехал на разделительную полосу проезжей части улицы и врезался в металлическое ограждение.

По информации ГАИ, как установила проверка, автомобилем управлял 18-летний житель Витебска, который никогда не получал водительского удостоверения. Кроме того, в крови парня обнаружили 0,52 промилле алкоголя.

Сотрудникам Госавтоинспекции молодой человек заявил, что автомобиль взял у знакомого, с которым вместе выпивали, без его разрешения.

Судя по фото, «Mercedes-Benz A220» в результате ДТП сильно пострадал, его правая сторона целиком смята. О состоянии водителя ничего не сообщается.