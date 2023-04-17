В Витебске предпринимательница завысила допустимую цену на 1 копейку, дело попало в суд

Ігар Арцюх • 17/4/23 15:10 • Эканоміка

МАРТ выявил, что в Витебске индивидуальная предпринимательница превысила допустимую розничную цену на 1 копейку. Что решил суд?



13 марта должностным лицом Министерства антимонопольного регулирования и

торговли составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.11 КрАП.

В суде витеблянка пояснила, что при формировании розничной цены на одну куртку для девочки ясельной группы при округлении допущена арифметическая ошибка, в связи с чем установлена цена на одну копейку выше предельно допустимой цены.

После того, как ошибка была обнаружена, 17 ноября прошлого года предпринимательница произвела переоценку одежды.

Судом было установлено, что осенью 2022 года было нарушение порядка формирования и применения цен, выразившееся в формировании розничной цены на одну куртку для девочки ясельной группы с превышением предельно допустимой торговой надбавки: применена торговая надбавка в размере 30,005%* вместо установленной предельной максимальной торговой надбавки **30% (установлена цена 112 рублей 41 копейка вместо 112 рублей 40 копеек).

В результате 28 марта Экономическим судом Витебской области было принято решение прекратить дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя в связи с освобождением ее от административной ответственности с вынесением предупреждения.

Предпринимательницу предупредили о недопустимости противоправного поведения с ее стороны и правовых последствиях повторного совершения данного административного правонарушения.