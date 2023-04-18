ОСВОД назвал имена двух шриланкийцев, утонувших в Браславском районе

Зоя Машэка • 18/4/23 11:06 • Здарэнні

В мелиоративном канале у деревни Скребени Браславского района в конце зимы были обнаружены тела двух человек, ими оказались граждане Шри-Ланки.



Тела из канала были извлечены сотрудниками Браславского РОСК 22 февраля. Обнаруженными оказались 42-летний мужчина Марийятас Калистан и 33-летнияя женщина Алойцис Ниройшан, граждане Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, сообщает Минская областная организация ОСВОД.

Тела погибших иностранцев отправили на экспертизу, и, согласно заключениям судебно-медицинского эксперта, выяснилось, что смерть и мужчины, и женщины наступила в результате механической асфиксии вследствие закрытия дыхательных путей водой при утоплении.

Этот случай утопления был взят на учёт Витебской областной организацией ОСВОД.

Деревня Скребени находится примерно 6 километрах от границы с Латвией. Возможно, что шриланкийцы собирались нелегально пересечь государственную границу, чтобы попасть в Евросоюз, но по дороге провалились в мелиоративный канал.