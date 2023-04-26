В Оршанском районе насмерть сбили велосипедиста

Іван Дзедушкін • 26/4/23 14:04 • Здарэнні

Парень на велосипеде попал под легковушку в Оршанском районе, в результате ДТП велосипедист погиб.



Авария произошла вечером 25 апреля около 21:00 неподалеку от дома № 2 на Витебской улице в деревне Андреевщина.

30-летний велосипедист пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, когда его сбил водитель, управлявший легковым автомобилем «Kia Rio».

В результате наезда велосипедист получил травмы был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.