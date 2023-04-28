Разлив ртути произошел в Полоцке, спасатели собрали 8 кг

Зоя Машэка • 28/4/23 13:33 • Здароўе

27 апреля во время ремонта здания на улице Толстого в Полоцке произошел разлив 8 килограммов ртути.



Литровую стеклянную банку с ртутью обнаружили в подвале здания, где проводится капитальный ремонт. Ртуть разлилась из ёмкости, в результате площадь разлива составила один квадратный метр.

Спасатели проводили демеркуризационные работы, удалось собрать 8 килограммов ртути и ртутьсодержащих отходов, которые переданы для дальнейшей утилизации. Пострадавших нет, сообщается пресс-службой МЧС.