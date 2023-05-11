Первая декада мая в Витебске выдалась холоднее нормы, установлен рекорд минимума температуры

Сяржук Серабро • 11/5/23 22:27 • Экалогія

Холодный май 2023 года: завтра в Витебской области опять обещают заморозки.



Первая декада мая в Витебске оказалась заметно холоднее нормы: фактическая среднемесячная температура по данным наблюдений за декаду составила 8,1 °C, что ниже нормы на 3, 5 °C.

При этом 7 мая был побит суточный рекорд минимальной температуры. На метеостанции областного центра в эту дату столбик термометра опустился до -4,2 °C. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году, когда минимальная температура воздуха составляла -2,4 °C.

Отметим, что в течение шести суток среднесуточная температура в Витебске не превышала 10 °C и колебалась от 2,9 °C (6 мая) до 9,5 (3 мая), при этом с 5 по 8 мая включительно в областном центре фиксировались температуры ниже нуля. Отопление в жилищном фонде, однако, не включали.

В эту ночь, 12 мая, местами по Витебской области опять ожидаются заморозки до -2 °C. Продолжительные заморозки несут угрозу цветущим садам региона. Кроме собственно отрицательного влияния низких температур на цветки плодовых деревьев и завязи, следует учитывать и тот фактор, что в холодную погоду плохо работают пчелы, ухудшается опыление цветущих растений.