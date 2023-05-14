В Браславском районе 7 человек на минивэне столкнулись с фурой: один человек погиб и пять получили раны

Іван Дзедушкін • 14/5/23 17:14 • Здарэнні

Один человек погиб и пять пострадали в результате столкновения минивэна и большегрузного автомобиля 13 мая Браславском районе.



На трассе Р-27 вблизи деревни Красносельцы столкнулись «Fiat Ulysse», в котором ехали 7 человек, и фура «Renault Magnum». В результате столкновения минивэн получил сильные повреждения, самостоятельно выбраться из салона автомобиля только водитель и один из пассажиров.

Двое мужчин и три женщины были деблокированы из «Fiat» с помощью аварийно-спасательного инструмента приехавшими на помощь спасателями и переданы бригадам скорой медицинской помощи.

МЧС сообщает, что с травмами были госпитализированы все шесть пассажиров минивэна. В то же время в своде ГАИ перечислены пять человек, которые были госпитализированы: 25, 52, 64-летняя женщины, а также 51 и 54-летний мужчины. Водителю фуры помощь не потребовалась.

По предварительной информации Госавтоинспекции 23-летний водитель большегруза при повороте налево не предоставил преимущество ехавшему навстречу минивэну под управлением 31-летнего водителя.

Позже в больнице одна из спасенных пассажирок «Fiat» умерла от полученных травм.