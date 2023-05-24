Школьник попал под легковушку в Витебске, его на «зебре» сбил пенсионер, у которого отказали тормоза в машине
24 мая в результате наезда легкового автомобиля в Витебске пострадал 15-летний подросток, мальчика сбили на регулируемом пешеходном переходе.
Судя по фото, ДТП произошло на Московском проспекте в районе средней школы №11. По предварительной информации ГАИ, 66-летний водитель легкового автомобиля «Seat Toledo» при проезде регулируемого пешеходного перехода, из-за технической неисправности тормозной системы, проехал на запрещающий сигнал светофора и в результате совершил наезд на ребенка.
В момент аварии подросток переходил проезжую часть проспекта на разрешающий сигнал светофора для пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика пришлось передать передан медикам.