Школьник попал под легковушку в Витебске, его на «зебре» сбил пенсионер, у которого отказали тормоза в машине

Іван Дзедушкін • 24/5/23 19:45 • Здарэнні

24 мая в результате наезда легкового автомобиля в Витебске пострадал 15-летний подросток, мальчика сбили на регулируемом пешеходном переходе.



Судя по фото, ДТП произошло на Московском проспекте в районе средней школы №11. По предварительной информации ГАИ, 66-летний водитель легкового автомобиля «Seat Toledo» при проезде регулируемого пешеходного перехода, из-за технической неисправности тормозной системы, проехал на запрещающий сигнал светофора и в результате совершил наезд на ребенка.

В момент аварии подросток переходил проезжую часть проспекта на разрешающий сигнал светофора для пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика пришлось передать передан медикам.