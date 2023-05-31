Россиянина с партией контрабандных процессоров задержала белорусская таможня, их используют в защищенных роутерах «Ростеха»

Ігар Арцюх • 31/5/23 13:21 • Эканоміка

Партию из 440 процессоров архитектуры MIPS пытался провезти гражданин Российской Федерации через пункт пропуска «Григоровщина», но попался белорусским таможенникам.



Витебские таможенники нашли у российского дальнобойщика, который въезжал на территории ЕАЭС через белорусско-латвийскую границу 440 процессоров Baikal-T1, которые его якобы попросил провезти знакомый.

Это процессоры так называемой российской разработки, анонсированные в 2015 году. Они были спроектированы с использованием лицензируемого блока процессорного ядра от Imagination Technologies и выпускались на тайваньских заводах TSMC по техпроцессу 28 нм.

Стоимость партии процессоров, сокрытых в личных вещах водителя фуры, оценивается в 150 000 рублей. При их декларировании таможенные платежи составили бы 30 000 рублей, сообщает пресс-служба ГТК.

В результате гражданина РФ привлекли к административной ответственности в соответствии с частью 4 статьи15.5 КоАП, санкцией которой предусмотрен штраф до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.