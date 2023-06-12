Подросток попал под микроавтобус в Витебске

Іван Дзедушкін • 12/6/23 15:51 • Здарэнні

Вечером 11 июня в Витебске в результате наезда автомобиля пострадал 16-летний мальчик.



42-летний водитель, управляя автомобилем «Ford Transit», при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, не предоставил преимущество в движении пешеходу, в результате чего совершил на него наезд, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Судя по фото Госавтоинспекции, наезд на подростка произошел напротив дворца спорта «Комсомолец» на улице Максима Горького. Пострадавшего в результате пешехода передали медикам.