Пенсионерка из Орши попала под поезда и погибла

ННВ • 15/6/23 11:08 • Здарэнні

13 июня в Оршанском районе в результате травмирования поездом погибла 66-летняя женщина.



Инцидент произошел на остановочном пункте «Солнечный» возле деревни Погост. Жительница райцентра попала под поезд «Минск-Орша».

Как оказалось, пожилая супружеская пара ждала прибытия поезда не на той платформе. Когда показался состав, пенсионеры увидели, что он прибывает не на тот путь, у которого они находятся.

Супруги решили быстро перебежать на нужную платформу через пути. Мужчина успел вскочить на перрон, а его супруге не хватило одного шага: нос поезда зацепил женщину, от полученных травм оршанка умерла на месте происшествия, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.