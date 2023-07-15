В Витебской области сгорели два сенохранилища, уничтожено 40 тонн сена

Ігар Арцюх • 15/7/23 17:54 • Эканоміка

Пожары на сенохранилищах произошли в Поставском и Оршанском районах.



14 июля в 6:12 пожарные получили сообщение о том, что горит арочник возле деревни Лучай Поставского района. В результате пожара было уничтожено 10 тонн сена в рулонах укоса 2022 и 2023 годов. Еще 40 тонн сена было повреждено, кроме того, повреждено 250 квадратных метров шиферной кровли.

15 июля в час ночи загорелось блочно-кирпичное здание сенохранилища возле деревни Шугайлово Оршанского района, где хранилось 90 тонн сена. Пожарные и работники предприятия смогли 60 тонн сена, остальные 30 тонн в тюках (укос 2022 и 2023 годов) сгорели.

Люди на произошедших пожарах не пострадали, причина возгораний устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.