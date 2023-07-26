Под Витебском сгорела фура

Іван Дзедушкін • 26/7/23 1:52 • Здарэнні

Вечером 25 июля в результате ДТП в Витебском районе сгорел автопоезд «Scania» с полуприцепом «Krone».



ДТП произошло на 15-м километре автодороги Р-20 «Витебск-Полоцк-граница с Латвией».

По предварительной информации ГАИ, у 51-летнего дальнобойщика лопнуло левое переднее колесо тягача. В результате фура вылетела на встречную полосу движения, съехала в левый кювет и перевернулась.

После опрокидывания автомобиль загорелся. При этом в полуприцепе перевозился опасный груз 2 и 3 класса.

В результате ДТП люди не пострадали. Место происшествия оцеплено, организован объезд.