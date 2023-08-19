До +32 °C поднималась температура в Витебске вчера, на выходных тоже обещают жару

Сяржук Серабро • 19/8/23 15:56 • Экалогія

Синоптики предупреждают, что экстремально жаркая погода сохранится в Беларуси в течение всех выходных.



Согласно оперативное предупреждению Белгидромета 19-20 августа во многих районах Витебской области температура атмосферного воздуха может достигать +33 °C.

Жаркая погода держится в Беларуси уже несколько дней подряд, вчера в Витебске столбик термометра второй раз за двое суток поднимался до отметки +32,1 °C, а жарче всего было в Шарковщине, где максимальная температура составляла +32,5 °C.

При этом в областном центре ожидалась гроза. Которая могла бы уменьшить зной, но она так и не разразилась, походив вокруг города.

По итогу прошедших восемнадцати дней августа среднемесячная температура для Витебска составляет +21,1 °C, что уже близко к рекордным значениям и выше нормы на 2,5 градуса.