У водителя автобуса из Браслава, присвоившего сэкономленное горючее, конфисковали машину

Іван Дзедушкін • 29/8/23 15:04 • Эканоміка

Водитель автобуса присвоил АТП-18 Браслава присвоил 180 литров дизельного топлива, за это у него конфисковали машину.



По данным судебного следствия, мужчина в четыре приема похитил 180 литров сэкономленной солярки, заправляя ее по служебной топливной карте в канистры на автозаправке.

Канистры с дизельным топливом водитель перевез в свой личный гараж. Ущерб составил 432 рубля 19 копеек.

В суде мужчина признался, что заливал казенное топливо в свои канистры, но утверждал, что собирался его использовать исключительно в служебных целях, при образовании «пережога» на служебном транспорте.

19 июня суд Браславского района признал водителя автобуса виновным в присвоении имущества лицом, которому оно вверено, и на основании части 1 статьи 211 УК приговорил его к лишению свободы на 1 год со штрафом в размере 1480 рублей. При этом суд применил отсрочку исполнения назначенного основного наказания в виде лишения свободы на срок 1 год. Однако, кроме того, был конфискован личный автомобиль подсудимого, на котором он похищал топливо, как средство совершения преступления.

Адвокат водителя подал апелляцию, но 22 августа Витебский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений.