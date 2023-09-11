Два человека погибли в ДТП в Витебской области за воскресенье

Іван Дзедушкін • 11/9/23 12:26 • Здарэнні

10 сентября в Витебской области произошло два ДТП со смертельным исходом, погибли пешеход и мотоциклист.



Около 20 часов вечера вблизи деревни Гришаны Оршанского района водитель легкового автомобиля «Audi» совершил наезд на пересекавшую проезжую часть 62-летнюю женщину.

В результате наезда пешеход получила тяжелые травмы и погибла на месте дорожно-транспортного происшествия.

Двумя часами ранее в Витебском районе 38-летний витеблянин, управляя мотоциклом «Днепр» с коляской, около дома №215 по улице Центральной в деревне Дейки на закруглении дороги влево не справился с управлением и врезался в забор.

Мотоциклист в результате столкновения получил тяжелые травмы и погиб на месте аварии, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.