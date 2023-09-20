До 50% обедов выбрасывается на помойку в некоторых школах Витебщины — КГК

Сяржук Серабро • 20/9/23 15:40 • Адукацыя

Обнаружив, что в ряде случаев отходы в школьных столовых Витебской области составляли 50%, КГК собирается провести «горячую линию» по проблемам школьного питания.



В регионе 75% учреждений общего среднего образования перешли на новые принципы организации питания (внедрение новых технологий приготовления пищи, расширение ассортимента блюд исходя из принципов здорового и вкусного питания, изменение режима питания).

Вместе с тем Комитетом госкантроля было установлено, что отдельные школы к новым условиям оказались не готовы. Объекты питания в полной мере не оснащены необходимым оборудованием для приготовления разнообразных блюд, не подготовлены специалисты. Допускались задержки в предоставлении школьных обедов более чем на 1 час.

В ряде случаев отходы составляли до 50%. Выявлены нарушения требований санитарных норм и правил, предъявляемых к содержанию помещений и оборудования, условиям хранения продуктов, работе специалистов пищеблоков и др., сообщает пресс-служба ведомства.

С целью решения проблемных вопросов в обеспечении школьников качественным и востребованным питанием, упреждения нарушений 21 сентября будет организована «горячая телефонная линия» по вопросам предоставления питания школьникам: полнота обеспечения столовых кадрами, удобство измененного режима приема и своевременность предоставления пищи, уровень качества и востребованность блюд.

Обращения будут приниматься с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефону: 8 (0212) 37-54-53.