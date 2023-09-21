Витебская область единственная в стране, где в 2023 году сокращается поголовье КРС. К осени в колхозах стало меньше на полторы тысячи коров, возбуждено 26 уголовных дел

• 21/9/23 12:26 • Эканоміка

Сокращение поголовья КРС допущено в 14 районах Витебской области, а в 17 районах снижены объемы производства (выращивания) скота. Коровье стадо региона за 8 месяцев уменьшилось на 1500 животных. КГК искало причину.
Удивленный теленок есть траву, бычок, КРС. Фото pixabay.com

На днях коллегия КГК Витебской области рассмотрела вопросы выполнения поручений Александра Лукашенко по наведению порядка в животноводстве, в том числе — вопросы условий содержания скота.

Как выяснилось, Витебская область – единственная в стране, где за 8 месяцев 2023 года (в сравнении с прошлым годом) сократилось поголовье КРС. В числе лидеров по скорости падения численности крупного рогатого скота — Шумилинский, Бешенковичский, Городокский и Сененский районы.

Основной причиной этого явления на коллегии посчитали невыполнение Плана совместных действий правительства и Комитета госконтроля по устранению причин и условий, способствующих непроизводительному выбытию КРС; нарушение технологических регламентов по кормлению и содержанию скота, ветеринарно-санитарных правил; необеспечение его сохранности и ненадлежащая селекционно-племенная работу.

По результатам контрольных мероприятий КГК Витебской области, проведенных в сфере животноводства, в январе-августе 2023 года к дисциплинарной ответственности привлечены 92 специалиста. Органами уголовного преследования Витебской области по фактам сокрытия падежа возбуждено 26 уголовных дел, в том числе с использованием материалов КГК Витебской области – 9.

По итогам заседания коллегии работа Городокского, Сенненского, Чашникского и Шумилинского райисполкомов признана неудовлетворительной.

В мероприятии приняли участие помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Витебской области Брыло И.В., первый заместитель председателя Витебского облисполкома Линевич А.К., представители прокуратуры Витебской области, УВД Витебского облисполкома, руководящие работники облсельхозпрода, председатели райисполкомов и их заместители, сообщает пресс-служба КГК.

Выполнение постановления коллегии взято на контроль.

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