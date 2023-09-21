Витебская область единственная в стране, где в 2023 году сокращается поголовье КРС. К осени в колхозах стало меньше на полторы тысячи коров, возбуждено 26 уголовных дел

Ігар Арцюх • 21/9/23 12:26 • Эканоміка

Сокращение поголовья КРС допущено в 14 районах Витебской области, а в 17 районах снижены объемы производства (выращивания) скота. Коровье стадо региона за 8 месяцев уменьшилось на 1500 животных. КГК искало причину.



На днях коллегия КГК Витебской области рассмотрела вопросы выполнения поручений Александра Лукашенко по наведению порядка в животноводстве, в том числе — вопросы условий содержания скота.

Как выяснилось, Витебская область – единственная в стране, где за 8 месяцев 2023 года (в сравнении с прошлым годом) сократилось поголовье КРС. В числе лидеров по скорости падения численности крупного рогатого скота — Шумилинский, Бешенковичский, Городокский и Сененский районы.

Основной причиной этого явления на коллегии посчитали невыполнение Плана совместных действий правительства и Комитета госконтроля по устранению причин и условий, способствующих непроизводительному выбытию КРС; нарушение технологических регламентов по кормлению и содержанию скота, ветеринарно-санитарных правил; необеспечение его сохранности и ненадлежащая селекционно-племенная работу.

По результатам контрольных мероприятий КГК Витебской области, проведенных в сфере животноводства, в январе-августе 2023 года к дисциплинарной ответственности привлечены 92 специалиста. Органами уголовного преследования Витебской области по фактам сокрытия падежа возбуждено 26 уголовных дел, в том числе с использованием материалов КГК Витебской области – 9.

По итогам заседания коллегии работа Городокского, Сенненского, Чашникского и Шумилинского райисполкомов признана неудовлетворительной.

В мероприятии приняли участие помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Витебской области Брыло И.В., первый заместитель председателя Витебского облисполкома Линевич А.К., представители прокуратуры Витебской области, УВД Витебского облисполкома, руководящие работники облсельхозпрода, председатели райисполкомов и их заместители, сообщает пресс-служба КГК.

Выполнение постановления коллегии взято на контроль.