Почти полсотни звонков с жалобами на медобслуживание поступили на горячую линию КГК Витебской области

ННВ • 27/9/23 15:16 • Здароўе

На днях Комитет государственного контроля Витебской области провел «горячую линию» о работе системы здравоохранения. На что жаловались чаще всего?



Всего в КГК в этот день поступило 48 звонков от жителей 12 районов области, а также городов Новополоцк и Витебск. Горожан и сельчан волновали похожие проблемные вопросы, негативно влияющие на качество и доступность медицинской помощи.

Наибольшее количество звонков поступило из Витебска, Поставского и Сенненского районов. Обращения касались качества услуг, их неоказания из-за отсутствия специалистов или оборудования.

В частности, жителями Витебщины озвучена проблема большой очередности на эндопротезирование суставов, отсутствие соответствующего оборудования для физиопроцедур в сельской местности и плохой связи с работниками фельдшерско-акушерских пунктов.

Кроме того людей беспокоят проблемы при проведении диспансеризации. Так, в ходе «горячей линии» при помощи Комитета области удалось оперативно разрешить вопрос по ускорению проведения операции жителю областного центра со сложным переломом, а также вопрос патронажа родившегося младенца.

КГК области по результатам «горячей» линии дал местным органам власти поручения об устранении недостатков и оперативного решения вопросов. Вопросы оставлены на контроле, сообщает пресс-служба ведомства.