Прекращено автобусное сообщение между Витебском и Великими Луками

Сяржук Серабро • 11/10/23 19:24 • Турызм

Автобусное сообщение между Витебском и Великими Луками (РФ) прекращено.



Согласно сообщению ОАО «Витебскоблавторанс» от 10 октября перевозка пассажиров по маршруту «Витебск — Великие Луки» временно приостановлена. Срок, на который приостановлено автобусное сообщение между городами, не уточняется.

Напомним, что после прекращения сообщения из-за карантинных мероприятий во время пандемии коронавируса, маршрутки между Витебском и Великими Луками снова стали курсировать с 18 июня 2021 года.