Обругала коллегу матом — ссора двух женщин в Поставах закончилась судом с требованием моральной компенсации

Іван Дзедушкін • 13/10/23 21:21 • Здарэнні

Жительница Постав подала в суд на свою коллегу из-за того, что та в ходе очередной ссоры на работе обругала ее матом. Она требовала 500 рублей моральной компенсации.



Ссора между двумя жительницами райцентра, работающими в одном из коммунальных унитарных предприятий города, разыгралась 15 июня. Во время конфликта одна из женщин обругала другую нецензурной бранью, обидевшаяся коллега подала в суд, чтобы получить компенсацию за унижение.

В суде ответчица исковые требования не признала. Она рассказала, что между ними давно неприязненные отношения и вторая сторона, якобы часто в оскорбительной

форме подчеркивает ее национальную принадлежность и высказывает проклятия в

адрес детей ответчицы. Так мол было и в день конфликта, в ходе которого ответчица использовала нецензурную брань, но не для оскорбления, а «для связки слов».

Впрочем, суд Поставского района этим доводам не внял и пришел к выводу, что

требования о возмещении морального вреда подлежат удовлетворению в размере

250 рублей. Кроме того, несдержанная на язык поставчанка должна возместить 111 рублей пошлины. Всего таким образом женщина лишится 361 рубля.

Это решение суда не было обжаловано и уже вступило в законную силу.