Пропавшего в Орше подростка нашли мертвым
14-летний Никита Гломаздин, которого больше недели искали в Орше, погиб.
Напомним, что школьник ушел из дому в неизвестном направлении 6 октября около двух часов после обеда, с 8 октября его официально объявили в розыск.
Поиски мальчика безуспешно длились более недели. В них принимали участие волонтеры нескольких поисковых отрядов, в частности «Феникса» и «Ангела».
Сегодня поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил, что было обнаружено тело пропавшего ребенка. Традиционно волонтеры не комментирую обстоятельства гибели разыскиваемых людей.