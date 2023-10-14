Пропавшего в Орше подростка нашли мертвым

ННВ • 14/10/23 21:25 • Здарэнні

14-летний Никита Гломаздин, которого больше недели искали в Орше, погиб.



Напомним, что школьник ушел из дому в неизвестном направлении 6 октября около двух часов после обеда, с 8 октября его официально объявили в розыск.

Поиски мальчика безуспешно длились более недели. В них принимали участие волонтеры нескольких поисковых отрядов, в частности «Феникса» и «Ангела».

Сегодня поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил, что было обнаружено тело пропавшего ребенка. Традиционно волонтеры не комментирую обстоятельства гибели разыскиваемых людей.