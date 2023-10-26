Три года и конфискация авто за 11 мешков комбикорма — в Лепеле судили расхитителей колхозного добра

Ігар Арцюх • 26/10/23 22:28 • Эканоміка

Не докладывала телятам комбикорм и «сэкономила» 11 мешков — в Лепеле под суд попали начальница производственного участка МТФ и помогавший ей водитель.



По версии следствия, начальница производственного участка молочно-товарной фермы одного из сельхозпредприятий Лепельского района, действуя по предварительному сговору с водителем аграрной организации, похитила 330 килограммов комбикорма.

С 30 по 31 июля женщина внесла заведомо ложные сведения в отчеты о количестве выданного, израсходованного и находящегося в остатке комбикорма на кормление телят в соответствии с рационом их кормления.

Фактически, выдавая комбикорм в меньшем количестве, обвиняемая создавала его излишки на складе МТФ. Затем она передала ключи от склада водителю предприятия, который на своем автомобиле вывез 11 мешков смеси, стоимостью более 630 рублей.

Два мешка комбикорма мужчина перевез к месту жительства обвиняемой, а оставшиеся девять – к своему дому, но там его задержали сотрудники милиции.

На суде обвиняемые признали свою вину и раскаялись в содеянном. В результате их признали виновными в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном группой лиц.

Обоих приговорили к 3 годам лишения свободы и штрафу в размере 5550 рублей, у водителя, кроме того, конфисковали автомобиль, на котором он перевозил комбикорм.

В соответствии со статьей 77 УК суд применил к обвиняемым отсрочку исполнения наказаний в виде лишения свободы и лишения права занимать определенные должности на 2 года.

Приговор еще не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает служба информации

прокуратуры Витебской области.