На Оршанском мясоконсервном комбинате сорвало крышку с автоклава с тушенкой, пострадали люди

Зоя Машэка • 02/11/23 12:23 • Здарэнні

Пятеро работников пострадали в результате аварии на Оршанском мясоконсервном комбинате, произошедшего 1 ноября. Выпуск тушенки в цеху остановлен.



Примерно в 17:25 в консервном цеху МКК произошел срыв крышки одного из шести вертикальных автоклавов для стерилизации продукции. Инцидент произошел в трехэтажном кирпичном здании №34 на Шкловской улице в Орше.

В результате аварии 5 работников предприятия получили травмы различной степени тяжести. Троих из них пришлось госпитализировать, а двоих после оказания медицинской помощи отправили домой на амбулаторное лечение, сообщается пресс-службой МЧС.

В цеху повреждены автоклав, кран-балка, продукция (банки с тушенкой) и остекление в здании.

Технологический процесс в цехе остановлен. Причина инцидента устанавливается.