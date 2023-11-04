Создание производств малотоннажной химии и нефтехимии на Новополоцком БВК снова отложили, теперь до 2027 года

Ігар Арцюх • 04/11/23 17:13 • Эканоміка

Указом Лукашенко снова перенесены сроки реализации инвестпроекта на Новополоцком заводе белково-витаминных концентратов, который в 2012 году безвозмездно передали частному нефтетрейдеру ООО «Интерсервис».



Изначально планировалось, что на базе имущественного комплекса республиканского унитарного предприятия «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов» будет создано инновационное производство по переработке нефти и прочего углеводородного сырья мощностью 1,5 миллиона тонн в год и строительство терминала по хранению и перевалке углеводородного сырья и нефтепродуктов пропускной способностью те же 1,5 миллиона тонн в год. На это отводился срок до 1 января 2021 года.

Также «Интерсервис» и создаваемое предприятие должны были до 1 января 2021 года внести 270 миллионов долларов инвестиций для реализации этого проекта. Эта сумма включает затраты по оборотному капиталу на стадии строительства и оборотный капитал для начала производства.

В июле 2019 года указ изменили и в новой редакции предполагалось, что до 1 января 2024 года на базе БВК создадут новые производства малотоннажной химии и нефтехимии. Для реализации проекта будет подписан инвестиционный договор между новополоцким обществом с ограниченной ответственностью «Интерсервис» и Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Сумма инвестиций должна была составить уже только 100 миллионов рублей.

Согласно новой редакции указа, теперь все сроки реализации инвестпроекта изменяются с 2024 года на 2027 год.

В момент передачи частнику имущественного комплекса завода БВК его балансовая стоимость на 1 октября 2011 года оценивалась в 58,7 миллиардов неденоминированных рублей. Предприятие в прошлом было одним из крупнейших в СНГ производителей белково-витаминных концентратов.